В ЕК сообщили о доставке на Украину литовской ТЭС

«Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», — уточнил Джилл на брифинге в Брюсселе (цитата по ТАСС). По его словам, оборудование уже находится на Украине и помогает восстановить электроэнергию страны.