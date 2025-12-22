В ЕК сообщили о доставке на Украину литовской ТЭС

«Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», — уточнил Джилл на брифинге в Брюсселе (цитата по ТАСС). По его словам, оборудование уже находится на Украине и помогает восстановить электроэнергию страны.
Представитель ЕК добавил, что страны Европы планируют предоставить Украине еще 9,5 тыс. электрогенераторов и 7,2 тыс. трансформаторов через Механизм гражданской обороны ЕС.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше