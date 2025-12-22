СМИ: Турция строит сразу 39 военных кораблей

В заявлениях Эрдогана и командующего ВМС Эркюмента Татлыоглу от 20 декабря 2025 года изложена дорожная карта флота, включающая авианосцы, эсминцы противовоздушной обороны, подводные лодки и патрульные суда. В заявлениях также подчеркивается, что на верфях одновременно строится 39 военных кораблей, говорится в статье.
Эрдоган ознакомился с документацией, посвященной вводу в эксплуатацию нескольких платформ, в том числе патрульных и подводных лодок для ВМС Турции, а также надводных военных кораблей для Пакистана и Румынии. Он сообщил, что начато строительство авианосца длиной 300 метров. Татлыоглу, со своей стороны, подтвердил, что строительство национального авианосца идет параллельно с программой TF-2000 — эсминца противовоздушной обороны класса Tepe.
Президент Турции также объявил о вводе в строй подводной лодки TCG Hizirreis, десантного корабля нового поколения C-159 и вооруженного беспилотного надводного корабля ULAQ (USV). Субмарины этого класса предназначены для обеспечения высокой скрытности и применения отечественного вооружения, включая управляемые боеприпасы Atmaca и Gezgin, торпеды Akya и военно-морские мины Malaman, уточняет издание.
Количество морских патрульных судов класса Hisar планируется увеличить до 10 единиц. Первый корабль уже поставлен; продолжается строительство 4 единиц, начата работа еще над 4. Все это, по мнению издания, демонстрирует многоуровневую архитектуру турецкого ВМФ, а не фокус на одном флагманском проекте.