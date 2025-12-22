Ричмонд
СМИ: Турция строит сразу 39 военных кораблей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава ВМФ на субботней церемонии утвердили ввод в эксплуатацию 300-метрового авианосца, поставки новых кораблей и анонсировали строительство 39 военных кораблей. Так Анкара обозначила основные этапы военно-морского судостроения и приоритеты ВПК для целей сдерживания, пишет турецкое издание Turkiye Today.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В заявлениях Эрдогана и командующего ВМС Эркюмента Татлыоглу от 20 декабря 2025 года изложена дорожная карта флота, включающая авианосцы, эсминцы противовоздушной обороны, подводные лодки и патрульные суда. В заявлениях также подчеркивается, что на верфях одновременно строится 39 военных кораблей, говорится в статье.

Основное внимание уделяется масштабам производства и плотности графика при строительстве судов различных классах. На церемонии были подчеркнуты параллельные цели: обновление внутреннего флота и устойчивый экспорт, пишет издание.

Эрдоган ознакомился с документацией, посвященной вводу в эксплуатацию нескольких платформ, в том числе патрульных и подводных лодок для ВМС Турции, а также надводных военных кораблей для Пакистана и Румынии. Он сообщил, что начато строительство авианосца длиной 300 метров. Татлыоглу, со своей стороны, подтвердил, что строительство национального авианосца идет параллельно с программой TF-2000 — эсминца противовоздушной обороны класса Tepe.

Кроме того, Татлыоглу сказал, что Турция приступила к строительству национальной подводной лодки Atilay. Он подчеркнул, что Турция вошла в десятку государств, способных самостоятельно проектировать и строить субмарины.

Президент Турции также объявил о вводе в строй подводной лодки TCG Hizirreis, десантного корабля нового поколения C-159 и вооруженного беспилотного надводного корабля ULAQ (USV). Субмарины этого класса предназначены для обеспечения высокой скрытности и применения отечественного вооружения, включая управляемые боеприпасы Atmaca и Gezgin, торпеды Akya и военно-морские мины Malaman, уточняет издание.

Количество морских патрульных судов класса Hisar планируется увеличить до 10 единиц. Первый корабль уже поставлен; продолжается строительство 4 единиц, начата работа еще над 4. Все это, по мнению издания, демонстрирует многоуровневую архитектуру турецкого ВМФ, а не фокус на одном флагманском проекте.

