Мишустин: правительство РФ продолжить индексацию пенсий работающих граждан

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти намерены продолжать индексацию пенсий для работающих россиян.
«Продолжится возобновленная с текущего года индексация пенсий работающим гражданам», — рассказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.
Мишустин также отметил, что правительство предусмотрело меры по дальнейшему повышению уровня пенсионного обеспечения в стране.
Индексация пенсий работающих пенсионеров в РФ возобновилась с 2025 года. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным.
Ранее в Госдуме заявили, что в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит более 27 тысяч рублей.