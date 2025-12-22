Ричмонд
Мишустин: правительство РФ продолжить индексацию пенсий работающих граждан

Правительство предусмотрело дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения для граждан, заявил премьер Мишустин.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти намерены продолжать индексацию пенсий для работающих россиян.

«Продолжится возобновленная с текущего года индексация пенсий работающим гражданам», — рассказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Мишустин также отметил, что правительство предусмотрело меры по дальнейшему повышению уровня пенсионного обеспечения в стране.

Индексация пенсий работающих пенсионеров в РФ возобновилась с 2025 года. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Госдуме заявили, что в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит более 27 тысяч рублей.