Совместные проекты в энергетике, промышленности и АПК обсудили главы правительств Беларуси и России

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные проекты в отрасли энергетики, промышленности и АПК обсудили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время телефонного разговора, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Так, Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и научно-технического двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла и о совместных проектах в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства.
Главы правительств подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами. В очередной раз поставлен акцент на важность углубления интеграционных процессов в рамках Союзного государства и ЕАЭС. -0-