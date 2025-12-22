БЦК наращивает использование торфяного топлива при производстве цемента

Так, конструктивное взаимодействие Белорусской цементной компании с ГПО «Белтопгаз» позволило за последние 10 лет реализовать ряд проектов, направленных на расширение использования торфяного топлива цементными заводами. «В результате объем поставок торфяного топлива — брикетов и торфяной сушенки — увеличился с 82,9 тыс. т в 2015 году до ожидаемых по итогам 2025 года 485 тыс. т. Фактически почти в шесть раз. Сегодня цементные предприятия являются одними из крупнейших потребителей торфяной топливной продукции в республике. На их долю приходится 61% от общего объема реализации торфяной продукции “Белтопгазом”, — указали тенденции в управляющей компании холдинга.