БЦК наращивает использование торфяного топлива при производстве цемента

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская цементная компания наращивает использование торфяного топлива при производстве цемента, сообщили БЕЛТА в управляющей компании холдинга «БЦК».
Как подчеркнули в холдинге, Белорусская цементная компания на системной основе реализует курс на расширение использования в топливных балансах цементных заводов местных видов топлива. Прежде всего речь о торфе как одном из ключевых факторов энергетической безопасности и экономической устойчивости цементной отрасли.
В этом плане торф рассматривается как стратегически значимый местный топливно-энергетический ресурс. Его применение соответствует приоритетам государственной политики, в том числе положениям программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026−2030 годы. «Его вовлечение в производственные процессы позволяет снижать зависимость от импортного природного газа и каменного угля, повышать устойчивость работы предприятий, а также способствует реализации концепции развития электрогенерирующих мощностей», — пояснили в холдинге.
Так, конструктивное взаимодействие Белорусской цементной компании с ГПО «Белтопгаз» позволило за последние 10 лет реализовать ряд проектов, направленных на расширение использования торфяного топлива цементными заводами. «В результате объем поставок торфяного топлива — брикетов и торфяной сушенки — увеличился с 82,9 тыс. т в 2015 году до ожидаемых по итогам 2025 года 485 тыс. т. Фактически почти в шесть раз. Сегодня цементные предприятия являются одними из крупнейших потребителей торфяной топливной продукции в республике. На их долю приходится 61% от общего объема реализации торфяной продукции “Белтопгазом”, — указали тенденции в управляющей компании холдинга.
В зоне особого внимания — развитие и модернизация технологической базы. К примеру, на предприятиях эффективно эксплуатируются линии подачи торфяных брикетов в декарбонизаторы, реализуется проект по использованию торфяной сушенки, ведется разработка документации для расширения применения торфяного топлива в производстве клинкера «мокрым способом» и реконструкции котельных.
В Белорусской цементной компании отмечают, что работа по расширению использования торфяного топлива будет продолжена и в других направлениях деятельности холдинга. В структуру БЦК входят три сельскохозяйственные организации, где в рамках сотрудничества с «Белтопгазом» рассматривается внедрение перспективной инновационной разработки — торфяных гуматов. Речь идет о жидких и сухих удобрениях, а также кормовых добавках для животноводства, применение которых позволит повысить урожайность, улучшить качество сельскохозяйственных культур, сохранить плодородие почв и улучшить рацион кормления сельскохозяйственных животных.
«Реализация новых проектов и дальнейшее совершенствование технологических решений рассматриваются как важный вклад в устойчивое развитие предприятий холдинга, укрепление собственной ресурсной базы и повышение эффективности производства», — акцентировали в Белорусской цементной компании. -0-