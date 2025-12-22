Forbes: британский банк Revolut начал закрывать счета граждан Украины

Британский банк Revolut начал закрывать счета украинских клиентов из-за требований законодательства Украины. Об этом сообщает Forbes.
Согласно изданию, украинцы уже получили уведомления о предстоящем закрытии счетов. Им предоставлен 60-дневный срок на вывод средств.
Revolut начал оказывать услуги в Украине в феврале, действуя на основании лицензии своего литовского филиала, однако до сих пор не получил лицензию от Национального банка Украины (НБУ).
Ранее на Украине заявили, что после завершения конфликта граждане могут начать платить новый налог на восстановление страны. По словам замминистра развития общин и территорий Алены Шкрум власти Украины уже начали работу над созданием отдельного фонда восстановления.
В ноябре в польском Нацбанке сообщили, что украинцы в Польши, зарабатывают значительно меньше, чем местные жители.