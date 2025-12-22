МАРТ Беларуси выдало предписания Wildberries и Ozon из-за запрещенных к продаже итальянских макарон

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предписания маркетплейсам Wildberries и Ozon из-за запрещенных к продаже макарон. Входят в их число и итальянские, выявленные в продаже на указанных площадках МАРТ.
Один из видов макарон, оказавшийся в поле внимания МАРТ. Фото: mart.gov.by Один из видов макарон, оказавшийся в поле внимания МАРТ. Фото: mart.gov.by.
Напомним, мы писали, что Совмин запретил продажу в Беларуси макарон из недружественных стран. Комментировал ситуацию и МАРТ.
«Субъектам хозяйствования направлены рекомендации по устранению нарушений, — сказали в министерстве. — Кроме того, интернет-площадкам выданы предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы товаров, запрещенных к реализации в соответствии с законодательством».
Мы также писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству заставить работать на страну маркетплейсы и торговые сети.
