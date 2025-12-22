Ричмонд
МАРТ Беларуси выдало предписания Wildberries и Ozon из-за запрещенных к продаже итальянских макарон

МАРТ выдало предписания Wildberries и Ozon за запрещенные в Беларуси макароны.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предписания маркетплейсам Wildberries и Ozon из-за запрещенных к продаже макарон. Входят в их число и итальянские, выявленные в продаже на указанных площадках МАРТ.

Один из видов макарон, оказавшийся в поле внимания МАРТ. Фото: mart.gov.by Один из видов макарон, оказавшийся в поле внимания МАРТ. Фото: mart.gov.by.

Напомним, мы писали, что Совмин запретил продажу в Беларуси макарон из недружественных стран. Комментировал ситуацию и МАРТ.

«Субъектам хозяйствования направлены рекомендации по устранению нарушений, — сказали в министерстве. — Кроме того, интернет-площадкам выданы предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы товаров, запрещенных к реализации в соответствии с законодательством».

Мы также писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству заставить работать на страну маркетплейсы и торговые сети.

Тем временем Белгидромет предупредил про опасность антропогенного индустриального снега, замеченного в Минске. Кроме того, синоптики сказали, что в Беларуси будут морозы до −12 градусов 23 декабря.

А вот что будет с гомельской многоэтажкой после обрушения перекрытий двух этажей: «Демонтаж проведут до пятого этажа и примут решение о судьбе подъезда».

Также мы писали, что Беларусь упомянули в новом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже».

Ранее мы рассказывали, что белорусы больше всего ввозили товары из Польши — в лидерах сантехника, компьютеры и средства связи. А еще, что белорусы чаще всего выезжали в Польшу, Литву, Испанию, Германию и Италию через пункты пропуска для авто.

