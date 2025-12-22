Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральский застройщик преобразит два исторических района в Перми: что изменится. Фото

Федеральный застройщик «Брусника» со штаб-квартирой в Екатеринбурге реализует проект комплексного развития территорий (КРТ) в пермских микрорайонах Разгуляй и Городские горки. По данным минимущества Прикамья, компания победила в аукционе на право заключения соответствующего договора.

Совокупная площадь пяти выделенных участков составляет порядка 16 га.

Федеральный застройщик «Брусника» со штаб-квартирой в Екатеринбурге реализует проект комплексного развития территорий (КРТ) в пермских микрорайонах Разгуляй и Городские горки. По данным минимущества Прикамья, компания победила в аукционе на право заключения соответствующего договора.

«Победителем торгов признана компания “Брусника”, предложившая цену в размере 410 млн рублей. Начальная стоимость лота составляла 52 млн рублей», — указано в telegram-канале ведомства. Территория, намеченная под реновацию, расположена в границах улиц Красновишерской, Фрезеровщиков и Краснокамской, а также — вдоль Северной дамбы и улицы Екатерининской.

Кроме жилой застройки инвестор обязан предусмотреть помещения для детской школы искусств и общественного центра, а также сформировать улично-дорожную сеть. В зону ответственности войдет расселение и демонтаж 48 аварийных многоквартирных домов, изъятие трех нежилых зданий, а также объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.

На указанной территории также расположены объекты культурного наследия регионального значения, которые подлежат сохранению. Речь идет о жилом доме по улице Парковая, 11, а также о мосте через Егошиху, который планируется реконструировать. Концепцию застройки исторической территории рассмотрят на заседании градостроительного совета.

На улучшение жилищных условий пермяков будет дополнительно направлено 410 млн рублей благодаря КРТ.