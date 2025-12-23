Ричмонд
Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 23 декабря

Нацбанк Беларуси понизил курс евро и курс доллара и повысил курс российского рубля на 23 декабря, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке изменили курсы валют на 23 декабря, вторник. В итоге заметно в сторону увеличения скорректирован курс российского рубля, а курс доллара и курс евро стали ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Во вторник, 23 декабря, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9298 белорусского рубля, 1 евро — 3,4369 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6813 белорусского рубля.

При сопоставлении с курсами валют, которые действовали в понедельник, 22 декабря, курс евро и курс доллара во вторник, 23 декабря, уменьшились, а курс российского рубля стал выше. Заметнее в сторону увеличения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0115 белрубля, курс евро понизился на 0,0079 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0181 белрубля.

Тем временем ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики в 2026 году.