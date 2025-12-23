Ричмонд
Акции «Южуралзолота» взлетели на Московской бирже

Котировки группы челябинской компаний «Южуралзолото» (ЮГК) на торгах Московской биржи 22 декабря продемонстрировали резкий рост. Об этом сообщает Forbes.

Котировки ЮГК выросли на 15%

«В течение сессии бумаги ЮГК подорожали на 15,4% и достигали 0,5959 рубля за акцию, свидетельствуют биржевые данные. К 16:00 мск темпы роста сократились до 13,13%, а цена скорректировалась до 0,5841 рубля», — пишет Forbes.

Аналитики связывают динамику акций ЮГК с сочетанием нескольких факторов: обновлением исторического максимума цен на золото, техническими особенностями торгов, а также улучшением ожиданий инвесторов относительно смены основного акционера и соблюдения прав миноритарных владельцев.

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что ранее бумаги ЮГК практически не реагировали ни на подорожание золота, ни на ослабление рубля. И сейчас они начинают «догонять» фундаментальные факторы.

Отметим, что контрольный пакет ЮГК в настоящее время находится в собственности государства после национализации активов у Константина Струкова по решению суда. При этом Минфин продолжает поиск покупателя на данный пакет акций.