Акции «Южуралзолота» взлетели на Московской бирже

Котировки ЮГК выросли на 15%
Котировки группы челябинской компаний «Южуралзолото» (ЮГК) на торгах Московской биржи 22 декабря продемонстрировали резкий рост. Об этом сообщает Forbes.
«В течение сессии бумаги ЮГК подорожали на 15,4% и достигали 0,5959 рубля за акцию, свидетельствуют биржевые данные. К 16:00 мск темпы роста сократились до 13,13%, а цена скорректировалась до 0,5841 рубля», — пишет Forbes.
Аналитики связывают динамику акций ЮГК с сочетанием нескольких факторов: обновлением исторического максимума цен на золото, техническими особенностями торгов, а также улучшением ожиданий инвесторов относительно смены основного акционера и соблюдения прав миноритарных владельцев.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что ранее бумаги ЮГК практически не реагировали ни на подорожание золота, ни на ослабление рубля. И сейчас они начинают «догонять» фундаментальные факторы.
Отметим, что контрольный пакет ЮГК в настоящее время находится в собственности государства после национализации активов у Константина Струкова по решению суда. При этом Минфин продолжает поиск покупателя на данный пакет акций.