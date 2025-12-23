Россияне массово рефинансируют ипотеку из-за одной причины

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков сообщал, что в 2026 году при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ рыночные ипотечные ставки могут уменьшиться на 4−5 п.п., до уровня около 15% и ниже. По его данным, объем выдачи ипотеки в этом году достигнет около 4 трлн рублей и, по прогнозам, сохранится на сопоставимом уровне, при этом спрос уже превысил ожидания ведомства и будет расти.