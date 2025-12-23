Россияне массово рефинансируют ипотеку из-за одной причины

Россияне стали активно обращаться в банки за рефинансированием ипотеки, пишут «Известия».
В России банки фиксируют резкий рост заявок на рефинансирование ипотеки на фоне удешевления заемных денег. Об этом сообщили участники рынка в разговоре с журналистами.
«Россияне стали активно обращаться в банки за рефинансированием ипотеки… Отдельные игроки видят семикратный рост спроса на эту услугу. Заемщики стремятся заменить оформленные в период высоких ставок кредиты на новые», — сообщили «Известиям» участники рынка.
В банках отмечают, что клиенты чаще всего рассчитывают зафиксировать ставку до возможных новых изменений ключевого уровня. Это особенно актуально для семей с большой долговой нагрузкой и длительным сроком ипотеки.
Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков сообщал, что в 2026 году при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ рыночные ипотечные ставки могут уменьшиться на 4−5 п.п., до уровня около 15% и ниже. По его данным, объем выдачи ипотеки в этом году достигнет около 4 трлн рублей и, по прогнозам, сохранится на сопоставимом уровне, при этом спрос уже превысил ожидания ведомства и будет расти.