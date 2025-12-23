Ричмонд
Это базовый сценарий: Россиянам рассказали, когда доллар будет стоить 90 рублей

Аналитик Целищев: Доллар будет стоить 90 рублей в первой половине 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Курс доллара будет повышаться в первой половине 2026 года и достигнет отметки 90 рублей и выше. Об этом информирует агентство «Прайм» со ссылкой на управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева.

Аналитик подчеркнул, что речь не идёт ни о девальвации рубля, ни о резком обвале валютного рынка.

«Базовый сценарий на 2026 год остается консервативным: движение курса в диапазон, где отметка 90 рублей за доллар перестает быть стрессовой и становится рабочей». — сказал Целищев.

Ранее экономист Остапкович объяснил, почему падение американского доллара для экономики РФ это серьезная головная боль. Чем дешевле доллар, тем меньше рублей поступит в бюджет от продажи нефти и газа, заявил аналитик.

Тем временем инвестиционный стратег Александр Бахтин сделал прогноз, что до конца 2025 года курс доллара вернется к 80 рублям, но вряд ли сильно выше.

Напомним, как свидетельствуют материалы к официальному Бюджетному прогнозу РФ, к 2042 году доллар вырастет до 133,1 рубля.