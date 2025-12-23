Пятый этаж старейшего пермского ТЦ переоборудуют под офисы

Пятый этахж ТЦ закрыт для посетителей.
Старейший торговый центр Перми — ЦУМ — частично сменит профиль. Собственник объекта Александр Кириленко намерен переоборудовать закрытый для посетителей пятый этаж под офисные помещения. По его словам, площадь планируемой зоны составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров.
«На наш взгляд, это лучшая локация для офисного пространства: самый центр города, удобная транспортная развязка. Кроме того, здесь потрясающий вид на всю Пермь», — уточнил предприниматель в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». Кириленко заявил, что будет сделано панорамное остекление на пятом этаже здания по аналогии с уже реализованным решением на третьем и четвертом этажах ТЦ. Владелец объекта также планирует привлечь в ЦУМ якорного арендатора.
Кириленко выкупил здание четыре года назад. В 2022 году стало известно о планах бизнесмена реконструировать актив. После реконструкции торговый центр собирались превратить в арт-кластер и площадку для объединения региональных брендов. На крыше хотели разместить ресторан и смотровую площадку, во внутреннем дворе — спортивную зону и амфитеатр. Однако летом 2023 года проектная документация по реконструкции ЦУМа получила отрицательное заключение экспертизы.