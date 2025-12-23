Пятый этаж старейшего пермского ТЦ переоборудуют под офисы

«На наш взгляд, это лучшая локация для офисного пространства: самый центр города, удобная транспортная развязка. Кроме того, здесь потрясающий вид на всю Пермь», — уточнил предприниматель в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». Кириленко заявил, что будет сделано панорамное остекление на пятом этаже здания по аналогии с уже реализованным решением на третьем и четвертом этажах ТЦ. Владелец объекта также планирует привлечь в ЦУМ якорного арендатора.