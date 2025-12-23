В России ждут роста поставок пенного из Европы

По данным Евростата, поставки пива из ЕС в Россию в октябре этого года сократились в шесть раз по сравнению с октябрем прошлого года, упав до десятилетнего минимума. Всего за 10 месяцев страны Евросоюза поставили в РФ пива на 61,9 млн евро, что в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.