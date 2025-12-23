В России ждут роста поставок пенного из Европы

Сейчас поставки пива из ЕС сильно просели, но это ненадолго, считает Алексей Небольсин.
Рост поставок импортного пива из европейских и других стран осложнит жизнь российским пивоварам, которые из-за роста акцизов и повышения НДС итак сейчас переживают не лучшие времена. Об этом рассказал в интервью URA.RU вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин.
Сейчас объемы поставок пенного напитка из Европы упали, потому что в сентябре ввозные пошлины на него увеличили с 1 до 1,5 евро за литр. В октябре по этой причине импорт сократился. Но это временный эффект, полагает эксперт.
«В ноябре-декабре в связи с рекордно низким за последнее время курсом евро и доллара все вернулось и идет по нарастающей — растут поставки не только из Европы, но и из Мексики, Южной Америки. Если рубль не упадет в ближайшее время, тенденция продолжится», — прогнозирует Небольсин.
По его словам, европейские марки — немецкие, чешские, бельгийские и другие — считаются знаком качества и всегда будут привлекать внимание российских любителей пива, даже несмотря на более высокие, чем у отечественной продукции, цены.
По данным Евростата, поставки пива из ЕС в Россию в октябре этого года сократились в шесть раз по сравнению с октябрем прошлого года, упав до десятилетнего минимума. Всего за 10 месяцев страны Евросоюза поставили в РФ пива на 61,9 млн евро, что в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.