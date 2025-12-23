Ричмонд
Жители Перми пожаловались на работу башенного крана над тротуаром

Строители таким образом разгружали машину.

Источник: Freepik

Работа башенного крана над тротуаром и дорогой возмутила пермяков, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Утром 23 декабря жители Перми заметили грузовой автомобиль у стройплощадки на улице Петропавловской. Чтобы разгрузить машину, строители использовали башенный кран. При этом материалы переносили на прямо над дорогой и тротуаром.

«Стройплощадка на Петропавловской, идёт разгрузка краном прямо над тротуаром и дорогой», — написали жители Перми.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что стрела башенного крана над дорогой со строительства спортивной арены напугала пермяков. В минстрое пояснили, что такое возможно, только во время остановки работы крана.