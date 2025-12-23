В Красноярске определен подрядчик для строительства школы в Ветлужанке

Здание рассчитано на 1280 учебных мест. Школа будет состоять из четырех учебно-административных блоков. Кроме учебных кабинетов запроектирован медицинский блок, актовый зал, пищеблок, библиотека, мастерские по столярному делу, кройки и шитья, домоводству, деревообработке и другие. На территории учреждения предусмотрена комплексная спортивная площадка. В нее входят поля для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Баскетбольная площадка в холодное время года будет «превращаться» в каток, а для комфорта учеников рядом с площадкой строители установят отапливаемый павильон.