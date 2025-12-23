В Красноярске определен подрядчик для строительства школы в Ветлужанке

В Красноярске определен подрядчик для строительства школы на ул. Елены Стасовой в мкрн Ветлужанка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По итогам торгов возводить школу будет АО «Фирма “Культбытстрой”. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства. Стоимость муниципального контракта составляет 2,6 млрд рублей.
«У компании большой послужной список по части строительства школ: сейчас она возводит учреждение в микрорайоне Мичуринский, ранее сдавала объекты в Северном и Солнечном. Все работы шли в графике. Отмечу, что эта школа будет отличаться от ранее выполненных муниципалитетом проектов своим архитектурным обликом — здание спроектировано каскадного типа, со стороны парадного входа оно будет визуально напоминать птицу, расправившую крылья. Также обилие витражей и цветовое исполнение в светло-серых тонах придаст сооружению “лёгкости”. Во дворе школы предусмотрен амфитеатр», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов.
Новая школа в Октябрьском районе появится на перекрёстке улиц Елены Стасовой и Чернышёва, где находится свободный от застройки земельный участок. Ранее эта территория числилась в федеральной собственности, но в 2023 году была предоставлена городу в бессрочное пользование для реализации социального объекта.
Здание рассчитано на 1280 учебных мест. Школа будет состоять из четырех учебно-административных блоков. Кроме учебных кабинетов запроектирован медицинский блок, актовый зал, пищеблок, библиотека, мастерские по столярному делу, кройки и шитья, домоводству, деревообработке и другие. На территории учреждения предусмотрена комплексная спортивная площадка. В нее входят поля для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Баскетбольная площадка в холодное время года будет «превращаться» в каток, а для комфорта учеников рядом с площадкой строители установят отапливаемый павильон.
В ближайшее время подрядчик огородит площадку и приступит к подготовительным работам. Полностью готово образовательное учреждение должно быть летом 2028 года. Планируется, что 1 сентября 2028 года дети пойдут в новую школу.
В мэрии добавили, это не единственное образовательное учреждение, строительство которого начнется в 2026 году. В декабре подписан контракт на возведение объекта на ул. Соколовской в Солнечном. Также продолжается строительство школ в микрорайонах Тихие Зори и Мичуринский.