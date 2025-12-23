В Ачинске суд запретил продажу мебели без подтверждения качества

Кроме того, как установлено в ходе разбирательства, ООО «Мастер мебели» не исполнило ранее вынесенное судебное решение, вступившее в силу в феврале этого года. Тогда компанию обязали разработать и согласовать программу мероприятий по предотвращению вреда, связанного с оборотом мебели, не соответствующей требованиям технического регламента.