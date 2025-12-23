В Ачинске суд запретил продажу мебели без подтверждения качества

Основанием для обращения в суд стали жалобы жителей Ачинска на качество мебели, изготовленной компанией. В одном из обращений потребитель указал, что продавец не предоставил документы, подтверждающие безопасность и соответствие продукции требованиям технических регламентов — сертификат или декларацию.
Роспотребнадзор запросил у изготовителя сведения о наличии таких документов, однако ответа не получил. После этого компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Кроме того, как установлено в ходе разбирательства, ООО «Мастер мебели» не исполнило ранее вынесенное судебное решение, вступившее в силу в феврале этого года. Тогда компанию обязали разработать и согласовать программу мероприятий по предотвращению вреда, связанного с оборотом мебели, не соответствующей требованиям технического регламента.
Суд признал действия компании по продаже такой мебели неопределенному кругу лиц незаконными. В результате ООО «Мастер мебели» обязано прекратить реализацию продукции и проинформировать об этом потребителей через СМИ, уточнили в краевом Роспотребнадзоре.