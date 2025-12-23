Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ачинске суд запретил продажу мебели без подтверждения качества

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Суд удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора и обязал ООО «Мастер мебели» прекратить реализацию мебельной продукции, не прошедшей обязательную процедуру подтверждения соответствия.

Источник: НИА Красноярск

Основанием для обращения в суд стали жалобы жителей Ачинска на качество мебели, изготовленной компанией. В одном из обращений потребитель указал, что продавец не предоставил документы, подтверждающие безопасность и соответствие продукции требованиям технических регламентов — сертификат или декларацию.

Роспотребнадзор запросил у изготовителя сведения о наличии таких документов, однако ответа не получил. После этого компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме того, как установлено в ходе разбирательства, ООО «Мастер мебели» не исполнило ранее вынесенное судебное решение, вступившее в силу в феврале этого года. Тогда компанию обязали разработать и согласовать программу мероприятий по предотвращению вреда, связанного с оборотом мебели, не соответствующей требованиям технического регламента.

Суд признал действия компании по продаже такой мебели неопределенному кругу лиц незаконными. В результате ООО «Мастер мебели» обязано прекратить реализацию продукции и проинформировать об этом потребителей через СМИ, уточнили в краевом Роспотребнадзоре.