В 2026 году в Новосибирской области отремонтируют Старый мост

В 2026 году в Новосибирской области планируется провести ремонт очередного участка Старого Московского тракта.

Эта историческая дорога, которая связывает Сибирь с Европейской частью России, сохраняет свою значимость и в наши дни.

Как отметили в пресс-службе новосибирского ТУАД, Старый Московский тракт долгое время являлся важнейшей безрельсовой магистралью, связывающей регион с центром страны. Несмотря на появление современных автомагистралей, тракт по-прежнему остается значимым транспортным путем, обеспечивая связь между районами области и выход к Омской области. Ремонтный проект затронет участок с 215-го по 219-й километр, который находится за селом Еланка, в сторону Омской области. Работы будут проводить специалисты Татарского ДРСУ.