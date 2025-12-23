Квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год установили в Казахстане

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2026 год в процентном отношении к численности рабочей силы установлена:
по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю в размере 0,25%;на привлечение трудовых иммигрантов в размере 2,9%.
Приказ вводится в действие со 2 января 2026 года.
Мы сообщали, что в августе текущего года квота на привлечение иностранных работников была перераспределена следующим образом:
по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, увеличена с 0,2% до 0,25%;на привлечение трудовых иммигрантов уменьшена с 3% до 2,95%.