Квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год установили в Казахстане

И.о. министра труда и социальной защиты населения подписал приказ от 12 декабря 2025 года «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2026 год», сообщает Zakon.kz.