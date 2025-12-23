Россиянам рассказали, чем заменить Windows в случае ограничения зарубежных ОС

Российские пользователи постепенно начинают искать альтернативу Windows. Если ограничения со стороны западных компаний усилятся, значительная часть российских программ просто не сможет функционировать на иностранных ОС. Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, какие отечественные операционные системы могут стать альтернативой.
«У нас программа импортозамещения принята с 2015 года. В реестре отечественного программного обеспечения больше 29 тысяч продуктов с разными версиями и подверсиями. Есть и операционные системы. 4 из них признаны официально рекомендованными», — цитирует слова Касперской сайт KP.RU.
Она уточнила, что речь идет о «РЕД ОС», ALT Linux, Astra Linux и ROSA. Для мобильных устройств доступны KasperskyOS и «Аврора». Некоторые компании начали переход на российские системы еще в 2015 году, а массовый интерес к ним вырос с 2022 года.
Эксперт подчеркнула, что современные отечественные ОС полностью заменяют зарубежные для большинства задач, и пользоваться ими можно без проблем.
Ранее в Госдуме предложили обязать власти покупать российскую технику. Депутаты предложили способ поддержать отечественных производителей и обеспечить стабильный спрос на их продукцию.