Названа деталь, которая поможет распознать звонок от мошенников

Наталья Касперская: настоящие российские ведомства не звонят гражданам.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники придумывают все новые схемы обмана, а пользователи часто попадают в ловушки из-за доверчивости. Президент группы компаний InfoWatch и председатель Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» назвала деталь, которая поможет распознать опасные звонки.

«Когда кто-то начинает от вас требовать срочных действий, помните: наши ведомства не звонят. Такой звонок должен вызывать подозрения», — цитирует слова эксперта сайт KP.RU.

По ее словам, однажды она сама чуть не попалась на уловку мошенников, но потом ей позвонил человек с сообщением: «Я из Роскомнадзора». Тогда сразу стало понятно — ведомство никому не звонит, у них просто нет для этого людей.

Эксперт отметила, что мошенники чаще всего строят свои схемы на том, что что-то знают о человеке: звонят, называют по имени и делятся другими деталями. Она объяснила, что за прошлый год утекло более 1,5 миллиарда персональных данных.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали звонить россиянам под видом бухгалтеров и выманивать паспортные данные.