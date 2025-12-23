Наталья Касперская: мошенникам сложнее всего украсть данные с Госуслуг

Российские пользователи все чаще задаются вопросом, откуда именно мошенники получают персональные данные. За последние годы «отметились» почти все сферы — от банков до сервисов доставки. При этом портал «Госуслуги» остается одной из самых защищенных площадок. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.