Наталья Касперская: мошенникам сложнее всего украсть данные с Госуслуг

Российские пользователи все чаще задаются вопросом, откуда именно мошенники получают персональные данные. За последние годы «отметились» почти все сферы — от банков до сервисов доставки. При этом портал «Госуслуги» остается одной из самых защищенных площадок. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.
«Госуслуги — это единая платформа, и как таковые данные оттуда вытащить сложно. Но у разных ведомств есть доступ к разным разделам, и у них есть возможность получить там данные о конкретном человеке», — цитирует слова Касперской сайт KP.RU.
Эксперт отметила, что чем больше данных человек сам оставляет в цифровых сервисах, тем выше вероятность утечки. Поэтому россиянам советуют по возможности сокращать объем информации в сети, не привязывать банковские счета и не указывать лишние сведения, включая данные о родственниках.
Даже усиление защиты и более строгий вход в сервисы не решают проблему полностью. По словам Касперской, любой системе в итоге противостоит человек, а человеческий фактор остается самым слабым звеном.
Ранее сообщалось, что национальный мессенджер MAX станет способом входа на портал «Госуслуги». Решение связано с отказом от смс-кодов из-за роста мошенничества.