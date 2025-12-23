Наталья Касперская: за год утекло более 1,5 млрд персональных данных россиян

По ее словам, речь идет не о количестве людей, а о числе записей: данные одного и того же человека могли утечь сразу несколько раз. Эксперт подчеркнула, что чем больше персональной информации хранится в цифровых системах, тем выше риск новых утечек. Поэтому россиянам советуют по возможности минимизировать объем данных, которые они оставляют в сервисах.