Наталья Касперская: за год утекло более 1,5 млрд персональных данных россиян

За прошлый год в России утекло более 1,5 миллиарда записей с персональными данными. Именно из-за масштабных утечек мошенники все чаще звонят людям по имени, знают детали их жизни и легко втираются в доверие. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.
«Мошенники обычно свои схемы строят на том, что они что-то о вас знают: позвонят, назовут вас по имени, что-то еще расскажут… А откуда знают? Потому что базы данных утекают. За прошлый год утекло более 1,5 миллиарда персональных данных», — цитирует слова эксперта сайт KP.RU.
По ее словам, речь идет не о количестве людей, а о числе записей: данные одного и того же человека могли утечь сразу несколько раз. Эксперт подчеркнула, что чем больше персональной информации хранится в цифровых системах, тем выше риск новых утечек. Поэтому россиянам советуют по возможности минимизировать объем данных, которые они оставляют в сервисах.
Напомним, в преддверии праздников мошенники начали выманивать деньги у россиян, представляясь службой доставки корпоративных подарков и сообщая, что «курьер не смог дозвониться».