Наталья Касперская: ИИ создает риск вырастить поколение абсолютных идиотов

Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская предупредила, что использование искусственного интеллекта в обучении детей может быть опасным. Она рассказала, что генеративный ИИ мешает формированию мышления. Об этом эксперт заявила в эфире радио «Комсомольская правда».
«Что сейчас происходит в школах? Дети начинают обращаться к искусственному интеллекту, и при этом (второй очень важный эффект) выключают голову — ведь проще взять готовый ответ. Они даже не понимают вопроса зачастую, а просто передают учителю. Получается, есть риск просто вырастить поколение абсолютных идиотов, которые просто не будут понимать ничего», — цитирует слова Касперской сайт KP.RU.
По словам эксперта, современные ИИ-системы дают вероятностные ответы и могут ошибаться, а в обучении детям нужен стопроцентно точный результат. Однако школьники все чаще используют нейросети как «готовый ответ», не вникая в суть вопроса и не умея объяснить материал своими словами.
Касперская отметила, что ИИ хорошо подходит для технических задач, например для поиска утечек данных, но в образовании и госуправлении его применение недопустимо.
