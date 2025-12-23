Наталья Касперская: ИИ создает риск вырастить поколение абсолютных идиотов

«Что сейчас происходит в школах? Дети начинают обращаться к искусственному интеллекту, и при этом (второй очень важный эффект) выключают голову — ведь проще взять готовый ответ. Они даже не понимают вопроса зачастую, а просто передают учителю. Получается, есть риск просто вырастить поколение абсолютных идиотов, которые просто не будут понимать ничего», — цитирует слова Касперской сайт KP.RU.