В Красноярске ищут подрядчика для заморозки грунта при строительстве метро

«В период строительства и последующей эксплуатации сооружения не исключено образование водоносного горизонта техногенного характера локального распространения типа “верховодка”, что может привести к замачиванию глинистых просадочных грунтов. В качестве альтернативы не приведена цементация грунта, так как не будет обеспечено достаточное перемешивание и закрепление массива, а также применение цементации — достаточно дорогой способ, который требует применение специальных буровых установок с комплексом для смешивания компонентов. Поэтому в данных условия замораживание является единственным подходящим и проверенным на других объектах способом закрепления грунта с формированием кровли для ведения проходческих работ и защиты от грунтовых вод» — поясняется на сайте ЕИС Закупки.