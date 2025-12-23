В Красноярске ищут подрядчика для заморозки грунта при строительстве метро

«В период строительства и последующей эксплуатации сооружения не исключено образование водоносного горизонта техногенного характера локального распространения типа “верховодка”, что может привести к замачиванию глинистых просадочных грунтов. В качестве альтернативы не приведена цементация грунта, так как не будет обеспечено достаточное перемешивание и закрепление массива, а также применение цементации — достаточно дорогой способ, который требует применение специальных буровых установок с комплексом для смешивания компонентов. Поэтому в данных условия замораживание является единственным подходящим и проверенным на других объектах способом закрепления грунта с формированием кровли для ведения проходческих работ и защиты от грунтовых вод» — поясняется на сайте ЕИС Закупки.
Для заморозки грунта будут использовать четыре холодильные установки — три из которых будут в рабочем состоянии, одна — в резерве, а также специальные насосы. Начальная цена контракта составила 108,8 млн рублей.
Итоги торгов подведут в январе следующего года. Подрядчик должен выполнить работы в течение 510 дней с момента подписания контракта.
Напомним, подготовка к строительству демонтажной камеры у станции метротрамвая «Улица Копылова» стартовал в марте этого года. Котлован на улице Копылова будет самым глубоким на всей трассе красноярского метротрамвая.