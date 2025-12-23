«Омскоблавтотранс» пустит автобусы в две деревни на 200 жителей

«Омскоблавтотранс» сообщил во вторник, 23 декабря 2025 года, о начале обслуживания автобусных рейсов в два населенных пункта с 1 января 2026 года.
Перевозчик преступит к обслуживанию маршрута № 1078 «Омск — Исаковка» и № 1081 «Омск — Новооболонь». Обе деревни расположены в Горьковском районе Омской области.
Рейсы в Новооболонь и ряд других деревень будут осуществляться ежедневно по два раза в день. Автобусы в Исаковку будут ходить по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам один раз в день. С расписанием можно познакомиться здесь.
Согласно открытым данным, по состоянию на 2021 год в деревне Новооболонь насчитывалось 156 жителей, в Исаковке — около 200 человек.