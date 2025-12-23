Верховный суд настоял на возврате бывшей фирме экс-главы ФСБ Златоуста 146 млн

Верховный суд отказал банку ПСБ в пересмотре дела о многомиллионном векселе.
Судья Верховного суда РФ Ирина Букина оставила в силе решение коллег о возврате бывшей компании экс-главы ФСБ Златоуста (Челябинская область) Геннадия Вильшенко 146 млн рублей. Как следует из определения суда, доводы «Промсвязьбанка» (ПСБ) в споре с «Технопарком» не возымели действия.
«Отсутствуют основания для отмены обжалуемых судебных актов. Суд определил отказать ПАО “Банк “ПСБ” в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании президиума Верховного суда РФ”, — отмечено в определении, которым располагает URA.RU.
Основанием для спора стал вексель, приобретенный челябинским «Технопарком» в августе 2018 года. В сентябре того же года на ценную бумагу был наложен арест следственными органами, который действовал до апреля 2023 года. После снятия ареста банк отказался погашать вексель, сославшись на истечение срока вексельной давности в августе 2022 года.
«Совокупность приведенных обстоятельств не может быть оценена иначе как свидетельствующая о намерении общества “СПМ Банк” получить преимущество из своего недобросовестного поведения», — заявила в августе 2025 года Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ. Высшая инстанция отменила постановление кассационной.
Верховный суд указал, что банк, являясь эмитентом, был обязан в период ареста зачислить средства на депозит. Финорганизация не может ссылаться на пропуск срока после его снятия. Решение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, взыскавшего в августе 2024 года с ПСБ в пользу челябинской компании свыше 146 млн рублей, окончательно вступило в силу.
С 2016 по март 2025 года «Технопарк» возглавлял Александр Зырянов. Также до 2022 года он был гендиректором «Южуралмоста». Компания оказалась в центре скандала, связанного с уголовными делами регионального миндора. По версии следствия, в тот период, когда областью руководил губернатор Борис Дубровский, «Южурамост» получал завышенные контракты. Два топ-менеджера «Южурамоста» Александр Зырянов и Константин Зарипов, экс-министр Дмитрий Микулик и еще ряд чиновников находятся в московском СИЗО. Еще один бывший министр Алексей Нечаев стал сотрудничать со следствием и выпущен под домашний арест.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу банка. Они будут опубликованы после получения ответа.