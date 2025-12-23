Верховный суд настоял на возврате бывшей фирме экс-главы ФСБ Златоуста 146 млн

С 2016 по март 2025 года «Технопарк» возглавлял Александр Зырянов. Также до 2022 года он был гендиректором «Южуралмоста». Компания оказалась в центре скандала, связанного с уголовными делами регионального миндора. По версии следствия, в тот период, когда областью руководил губернатор Борис Дубровский, «Южурамост» получал завышенные контракты. Два топ-менеджера «Южурамоста» Александр Зырянов и Константин Зарипов, экс-министр Дмитрий Микулик и еще ряд чиновников находятся в московском СИЗО. Еще один бывший министр Алексей Нечаев стал сотрудничать со следствием и выпущен под домашний арест.