Объем строительства в Новосибирской области снизился на 1,5%

За 10 месяцев 2025 года объем работ по строительству в Новосибирской области составил 288,2 млрд руб., снизившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК Новосибирск.
Новосибирская область занимает 7-е место в России и первое — в Сибири по площади введенного жилья в 2025 году, опережая Иркутскую область на 300 тыс. кв. м по итогам ноября. В 2024 году регион ввел 2,6 млн кв. м жилья, занимая 11-е место среди субъектов РФ и лидируя в Сибири по этому показателю.
Также область становится одним из лидеров по развитию территорий (КРТ). В рамках программы реализуются 54 площадки на 821,57 га с планами построить около 7,2 млн кв. м жилья.