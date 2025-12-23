Объем строительства в Новосибирской области снизился на 1,5%

Новосибирская область занимает 7-е место в России и первое — в Сибири по площади введенного жилья в 2025 году, опережая Иркутскую область на 300 тыс. кв. м по итогам ноября. В 2024 году регион ввел 2,6 млн кв. м жилья, занимая 11-е место среди субъектов РФ и лидируя в Сибири по этому показателю.