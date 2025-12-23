Рыбозавод в Хабаровском крае попался на сокрытии отходов

В Хабаровском крае выявлен факт производства рыбной продукции без отражения данных об отходах. Нарушение обнаружили с помощью федеральной системы «Меркурий». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Приморское управление Россельхознадзора установило, что компания «Орион» оформила документы на производство 1,3 тонны мороженого клыкача, используя 2,4 тонны сырья. Однако сведения о значительном количестве образовавшихся при этом отходов в систему не внесены. Это является прямым нарушением ветеринарного законодательства, требующего полной прослеживаемости всей продукции и ее отходов.
Предприятию уже выдано официальное предостережение с требованием устранить нарушения. Всего с начала года с помощью системы «Меркурий» в рыбоперерабатывающей отрасли края выявлено уже 78 подобных нарушений, по каждому из которых приняты соответствующие меры.