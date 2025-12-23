Рыбозавод в Хабаровском крае попался на сокрытии отходов

Предприятию уже выдано официальное предостережение с требованием устранить нарушения. Всего с начала года с помощью системы «Меркурий» в рыбоперерабатывающей отрасли края выявлено уже 78 подобных нарушений, по каждому из которых приняты соответствующие меры.