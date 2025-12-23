Нарушения на 566 млн тенге выявили при аудите ЦЭФ в Казахстане

«В Высшей аудиторской палате подведены итоги государственного аудита деятельности АО “Центр электронных финансов”. В ходе проверки оценивалась работа по развитию и сопровождению информационных систем в области государственных финансов. (…) В целом по итогам аудита установлено финансовых нарушений на Т566 млн», — говорится в сообщении.
Кроме того, выявлено неэффективное планирование и использование Т13,5 млрд.
Аудит ВАП выявил ряд существенных недостатков и проблемных аспектов, требующих оперативного внимания и корректирующих мер. Установлено, что в сфере стратегического управления имеются значительные пробелы: отсутствуют отчеты об исполнении планов развития за 2023−2024 годы, часть целевых показателей не выполнена, а мероприятия службы внутреннего аудита реализуются частично либо с нарушением сроков.
Деятельность ЦЭФ как интегратора бюджетного процесса признана удовлетворительной, однако внутренние нормативные документы организации не обновлены, что, по данным палаты, снижает эффективность ее работы.
Аудит установил, что ЦЭФ использует разные подходы к формированию стоимости услуг. Аудиторы настаивают на проведении ценовой экспертизы и внедрении раздельного учета работ и услуг, что позволит минимизировать риски ошибочного ценообразования.
«В ходе проверки большое внимание было уделено вопросам обеспечения информационной безопасности. Информсистемы, находящиеся на сопровождении, в доверительном управлении, а также ИС “Электронные коммерческие закупки”, имеют нарушения основных требований информационной безопасности. Отдельные информсистемы сегодня также используются в полноценном рабочем режиме, хотя формально они еще находятся на стадии опытной эксплуатации», — отметили в ВАП.
Кроме того, установлены предпосылки для несанкционированного вмешательства в работу отдельных действующих цифровых платформ. Аудит зафиксировал более 600 случаев внесения технических корректировок в систему «Электронные госзакупки», включая изменения, отключавшие проверку опыта и разрешительных документов. Отмечено, что подходы ЦЭФ в этой сфере нуждаются в доработке и усилении контроля.
Для обеспечения надежной и безопасной работы государственных информационных систем министерству финансов рекомендовано активизировать надзор за деятельностью ЦЭФ.
«По всем проблемным вопросам ВАП выработаны необходимые рекомендации и поручения. Их исполнение будет находиться на контроле до полного завершения», — заключили аудиторы.