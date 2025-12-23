Нарушения на 566 млн тенге выявили при аудите ЦЭФ в Казахстане

«В ходе проверки большое внимание было уделено вопросам обеспечения информационной безопасности. Информсистемы, находящиеся на сопровождении, в доверительном управлении, а также ИС “Электронные коммерческие закупки”, имеют нарушения основных требований информационной безопасности. Отдельные информсистемы сегодня также используются в полноценном рабочем режиме, хотя формально они еще находятся на стадии опытной эксплуатации», — отметили в ВАП.