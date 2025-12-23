В Тюменской области появится новый завод

По данным регионального департамента агропромышленного комплекса семена люцерны уже высажены, в наличии также имеется необходимая сельхозтехника, проведены проектные работы по системам орошения и строительству завода по сушке трав. Мощность проекта должна составить до восьми тонн люцерны с гектара площадей за сезон. Далее травы будут сушить и гранулировать. В планах отправлять корма на экспорт.