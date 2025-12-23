Екатеринбургский водоканал заплатит крупный штраф за загрязнение Исети

Водоканал попытался оспорить решение в судах, предоставив документы о модернизации очистных сооружений и подтвердив право на льготы при платежах. Суд первой инстанции снизил штраф на 700 млн рублей, но кассация отвергла доводы водоканала, увеличив сумму штрафа, хотя она осталась почти в семь раз меньше первоначальной.