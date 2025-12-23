Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбургский водоканал заплатит крупный штраф за загрязнение Исети

Екатеринбургский водоканал не смог оспорить в суде решение о штрафе в размере 98,7 млн рублей за загрязнение реки Исеть.

Источник: SuperOmsk.ru

Это следует из решения Арбитражного суда Уральского округа, размещенного в картотеке суда.

Загрязнение было выявлено специалистами Росприроднадзора в 2020—2021 годах. Надзорное ведомство оштрафовало предприятие на 768 млн рублей, объяснив это занижением размера платежей за превышение нормативов объема сброса загрязняющих веществ в реку.

Водоканал попытался оспорить решение в судах, предоставив документы о модернизации очистных сооружений и подтвердив право на льготы при платежах. Суд первой инстанции снизил штраф на 700 млн рублей, но кассация отвергла доводы водоканала, увеличив сумму штрафа, хотя она осталась почти в семь раз меньше первоначальной.