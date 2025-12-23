Как Казахстан становится инвестиционным хабом Евразии — исследование

Казахстан также провел реструктуризацию в институтах развития, чтобы поддержать развитие экономики, основанное на инвестициях. Национальный холдинг «Байтерек» трансформировали в инвестиционный и наделили дополнительными функциями по поддержке инфраструктурных, индустриальных и экспортоориентированных проектов. Международный финансовый центр «Астана» продолжает притягивать инвестиций через экосистему, которая работает по нормам английского общего права и имеет собственную независимую судебную систему и регулирование. С 2018 года через платформу МФЦА было привлечено около 19 млрд долларов инвестиций, а в 2025-м было объявлено о расширении программ налогового и инвестиционного резидентства.