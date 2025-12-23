В Омске хотят обанкротить подрядчика ремонта моста у Телецентра

Компания «СтройТраст» более года выполняет капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске. Контракт изначально заключали на 2,73 млрд рублей, позднее стоимость работ увеличилась на 130 млн рублей. Сроки ремонта правой части моста (со стороны Левого берега) переносились несколько раз. Сейчас ее открытие обещают в новогодние праздники. Завершить работы на объекте планируют до конца ноября 2026 года.