В Омске хотят обанкротить подрядчика ремонта моста у Телецентра

Омское ООО «А1», работающее в сфере оптовой торговли техникой для добычи и строительства, заявило о намерении подать в суд заявление о банкротстве компании «СтройТраст», которая ведет капитальный ремонт моста у Телецентра. Сообщение об этом 22 декабря появилось на портале «Федресурс».
«Общество с ограниченной ответственностью “СтройТраст” обладает признаками несостоятельности (банкротства), что является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения арбитражного управляющего для проведения мероприятий, установленных Законом о банкротстве для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в публикации.
Инициатор процедуры сообщил, что планирует обратиться с заявлением в Арбитражный суд Омской области.
При этом представитель «СтройТраста» информацию о признаках несостоятельности компании не подтвердил. В комментарии РБК Омск Геворг Акопян — брат владельца «СтройТраста» Армана Акопяна и партнер по бизнесу — заявил, что данные о соответствии компании критериям банкротства «не соответствуют действительности».
Ранее, 5 ноября, ООО «А1» уже обращалось в арбитраж с иском к «СтройТрасту» о взыскании 8,5 млн рублей — как задолженности по аренде оборудования. Однако суд оставил заявление без движения из-за неполного пакета документов и предложил истцу представить недостающие материалы до 16 января.
Компания «СтройТраст» более года выполняет капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске. Контракт изначально заключали на 2,73 млрд рублей, позднее стоимость работ увеличилась на 130 млн рублей. Сроки ремонта правой части моста (со стороны Левого берега) переносились несколько раз. Сейчас ее открытие обещают в новогодние праздники. Завершить работы на объекте планируют до конца ноября 2026 года.