Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство направит дополнительную финансовую поддержку бизнесу в 2026 году

Заместитель премьер-министра-министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 декабря 2025 года на заседании правительства рассказал о планах по поддержке бизнеса в 2026 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он отметил, что 2025 год ознаменован принятием новой налогово-бюджетной политики.

«Основные принципы, закрепленные в новой фискальной политике, это, прежде всего, снижение региональной диспропорции через систему региональных стандартов, диспропорций в развитии предпринимательства, прежде всего микро- и малого бизнеса. Фискальная политика с 2026 года предполагает, прежде всего, увеличение доходной части бюджета дополнительно порядка 4 трлн тенге», — сказал Жумангарин.

И прежде всего, подчеркнул министр, дополнительные финансовые ресурсы Президентом и Правительством будут направлены на развитие и поддержку казахстанского бизнеса.

«Принцип расширения налоговой базы наряду с тем, что субъекты бизнеса будут зарабатывать больше, является определяющим», — добавил Жумангарин.

Ранее мы писали, что в Казахстане изменились правила нефинансовой поддержки бизнеса.