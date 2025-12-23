Правительство направит дополнительную финансовую поддержку бизнесу в 2026 году

«Основные принципы, закрепленные в новой фискальной политике, это, прежде всего, снижение региональной диспропорции через систему региональных стандартов, диспропорций в развитии предпринимательства, прежде всего микро- и малого бизнеса. Фискальная политика с 2026 года предполагает, прежде всего, увеличение доходной части бюджета дополнительно порядка 4 трлн тенге», — сказал Жумангарин.