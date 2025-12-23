На каких популярных маршрутах в Омске с 1 января станет больше автобусов

Отметим, ранее сообщалось, что перевозчики, работающие на маршрутах № 20, 59 и 73, а также на маршруте № 58, закупили в общей сложности 55 новых автобусов ПАЗ. Пять новых машин уже вышли на 58-й маршрут (всего там курсирует 8 автобусов, их число не изменится), остальные будут появляться на дорогах Омска по мере поступления.