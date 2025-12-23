На каких популярных маршрутах в Омске с 1 января станет больше автобусов

Согласно реестру муниципального транспорта Омска, на четырех маршрутах, которые обслуживают частные перевозчики, станет больше автобусов среднего класса.
В частности, на маршруте № 59, курсирующего от Биофабрики в Центральном округе до ОНПЗ в Советском округе, с января будет выходить 17 автобусов вместо 14.
По маршруту № 20 от ОНПЗ до улицы Гашека в Ленинском округе, будут ходить 25 автобусов — на один больше. По маршруту № 73 из Чкаловского поселка в Октябрьском округе до улицы Стрельникова в Советском также поедут 25 автобусов вместо 24.
Кроме того, по маршруту № 55, который едет от Лобкова до микрорайона Булатово в ленинском округе, вместо 16 автобусов малого класса выпустят 14 автобусов малого и два автобуса среднего класса.
Отметим, ранее сообщалось, что перевозчики, работающие на маршрутах № 20, 59 и 73, а также на маршруте № 58, закупили в общей сложности 55 новых автобусов ПАЗ. Пять новых машин уже вышли на 58-й маршрут (всего там курсирует 8 автобусов, их число не изменится), остальные будут появляться на дорогах Омска по мере поступления.