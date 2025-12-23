Названо пиво, которое могут перестать продавать в России

«Также пользуется популярностью что-то вроде мартовского имбирного. Потом идет бархатное. Востребовано пшеничное, у него есть своя категория ценителей. Фильтрованное пиво тоже популярно, но это для массового потребителя, уже не говоря о пастеризованном — это для тех, кто особо не разбирается в пиве и не предъявляет требований к вкусу», — сказал Небольсин.