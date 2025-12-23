Банк России: инфляция в Пермском крае выше общероссийского показателя

В ноябре в Пермском крае выросли цены на продукты питания и непродовольственные товары. Вместе с этим подорожали платные услуги в том числе из-за сезонного роста спроса на отдых в санаториях и отдельные категории бытовых услуг. За исключение сезонного фактора, цены в ноябре выросли меньше, чем в прошлом месяце. Это связано с восстановлением выпуска нефтепродуктов, что привело к снижению цен на моторное топливо и, как следствие, удешевлению услуг пассажирского транспорта.