В России уменьшится число производителей пенных напитков

По данным ЕГАИС, в России чуть более двух тысяч производителей пива, сидра и медовухи.
Количество производителей пива и пивных напитков в России уменьшается по мере сокращения спроса на эту продукцию из-за растущих цен. В следующем году с повышением НДС и ростом стоимости производства стоимость пенного также будет увеличиваться, что приведет к еще меньшим продажам, отметил в интервью URA.RU вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин.
«Сайты объявлений пестрят предложениями о продаже готового бизнеса по производству пива, сидра и медовухи. Кто-то закрывает, а кто-то продолжает варить, но ищет покупателя. Сложно и с оборудованием: в Китае ничего хорошего нет, Европа закрыта, в Турции такое не производят», — объяснил эксперт.
Небольсин уточнил, что, по данным ЕГАИС, в России чуть более двух тысяч производителей пива, сидра и медовухи. Также в обороте этой продукции задействованы около шести тысяч оптовиков и 390 тысяч локаций, где продаются такие напитки.