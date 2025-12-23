Чиновники предупредили крупные супермаркеты: необоснованный рост цен перед Новым годом недопустим

Vaib.uz (Узбекистан. 23 декабря). В Узбекистане есть своя, не самая приятная, новогодняя традиция: как только приближаются праздники, в магазинах начинают расти цены на самые популярные товары. Особенно это касается продуктов, которые обычно используются для приготовления традиционных новогодних блюд. Многие предприниматели в этот период стараются максимально заработать на ажиотаже.