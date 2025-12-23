Чиновники предупредили крупные супермаркеты: необоснованный рост цен перед Новым годом недопустим

Чтобы не допустить спекуляций и необоснованного подорожания, Комитет по конкуренции напомнил крупным торговым сетям о важности ценовой стабильности. Речь идёт о таких сетях, как «Корзинка», «Макро», «Хавас», «Барака», «Магнум», «Ассорти», «B1» и «Магнит».
Главная цель — обеспечение доступности основных продуктов для населения, предотвращение спекуляций и поддержание социальной стабильности в праздничный период. Особенно это важно сейчас, когда расходы семей традиционно увеличиваются.
Поэтому в преддверии новогодних праздников розничным торговым сетям направлены официальные уведомления. В них говорится о необходимости:
оперативно информировать Комитет по конкуренции о любых изменениях цен со стороны поставщиков;
сообщать о росте логистических или иных расходов;
предупреждать своих поставщиков о недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продукты.
Таким образом, государство пытается не только контролировать рынок, но и защищать потребителей от резких скачков цен в самый «горячий» сезон покупок. Власти призывают бизнес быть честными с покупателями и не создавать искусственного ажиотажа. Остаётся надеяться, что в этом году привычный «ценовой марафон» на полках магазинов удастся сдержать.