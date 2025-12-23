Газовые заправки продолжают работать с ограничениями

Начнем с «хорошего»: сегодня, 23 декабря, с 10:00 до 16:00 по всей республике все метановые автозаправочные станции будут работать в обычном режиме. Казалось бы, можно планировать поездки и не бояться за «пустой баллон». Но дальше начинается самое интересное.
Для жителей и гостей Ферганской долины всё сложнее: в этом регионе график работы заправок будет определяться по согласованию с местными хокимиятами и полностью зависит от уровня газового давления. Проще говоря, стабильного расписания нет — всё решается «по обстановке».
Основная причина, по данным Минэнерго, всё та же — низкое давление в газораспределительных сетях. Когда газа не хватает, государство в первую очередь обеспечивает «жизненно важные» объекты: население, общественный транспорт и социальные учреждения. Это значит, что автовладельцы — явно не в приоритете.
Режим работы заправок определяется в зависимости от текущей ситуации с газоснабжением, уровня давления и объёмов потребления. Поэтому если газа мало — первыми «под раздачу» попадают частные автомобили и таксисты на метане, а расписание заправок может меняться буквально в течение дня.
Власти уверяют, что эти меры — необходимы для рационального использования газовых ресурсов и стабильного обеспечения всех сфер, особенно общественного транспорта и социальных объектов. Но для обычных автовладельцев всё это по-прежнему означает постоянные сюрпризы.
Итог: если у вас метановый автомобиль — стабильности в ближайшее время ждать не стоит.