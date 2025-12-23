Газовые заправки продолжают работать с ограничениями

Начнем с «хорошего»: сегодня, 23 декабря, с 10:00 до 16:00 по всей республике все метановые автозаправочные станции будут работать в обычном режиме. Казалось бы, можно планировать поездки и не бояться за «пустой баллон». Но дальше начинается самое интересное.