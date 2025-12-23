Туризм в ХМАО станет одним из драйверов развития экономики

По словам главы региона, туризм становится одним из ключевых элементов так называемой экономики впечатлений. «Свой вклад в диверсификацию регионального хозяйства внесет сектор гостеприимства. Объем платных туристических услуг растет с каждым годом. В этом году он впервые превысит 12 млрд рублей, а налоговые поступления в бюджет округа — 2,7 млрд», — подчеркнул Кухарук, обозначив экономический эффект отрасли.