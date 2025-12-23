Туризм в ХМАО станет одним из драйверов развития экономики

В ХМАО продолжают развивать туризм.
Сектор гостеприимства внесет значительный вклад в диверсификацию экономики ХМАО. Об этом заявил губернатор Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития округа.
По словам главы региона, туризм становится одним из ключевых элементов так называемой экономики впечатлений. «Свой вклад в диверсификацию регионального хозяйства внесет сектор гостеприимства. Объем платных туристических услуг растет с каждым годом. В этом году он впервые превысит 12 млрд рублей, а налоговые поступления в бюджет округа — 2,7 млрд», — подчеркнул Кухарук, обозначив экономический эффект отрасли.
Власти округа намерены существенно улучшить туристическую инфраструктуру, на эти цели предусмотрено финансирование из бюджета. Существенную роль играет и частный бизнес. В следующем году в Ханты-Мансийске планируется открытие двух обновленных гостиниц — «Югорская долина» и «Югра».
Дополнительной точкой притяжения для туристов станет открытый ранее филиал национального центра «Россия». По оценке губернатора, объект будет интересен как для гостей из других регионов страны, так и для зарубежных туристов.
