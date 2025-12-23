Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России появится новая категория ветеранов труда с льготами по ЖКХ

Депутаты хотят поощрить россиян с большим стажем новыми льготами.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Госдуме предлагают дать россиянам с большим трудовым стажем право на новые льготы — скидку по ЖКХ. Идею озвучил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Инициатива в том, чтобы поощрить людей, которые отработали 40 лет (для мужчин) и 35 лет (для женщин), но не имеют государственных наград, необходимых для звания «Ветеран труда». Именно отсутствие медалей или ведомственных знаков отличия сейчас часто лишает таких граждан федеральных льгот.

«Задача государства заключается в том, чтобы дать им возможность почувствовать, что их труд, все усилия и старания не остались незамеченными», — заявил агентству партиец.

Основной мерой поддержки в законопроекте заявлена 50% компенсация расходов на ЖКУ.

Помимо этого, предлагаются и другие небольшие социальные гарантии. Среди них — право на сохранение медицинского обслуживания в привычной поликлинике, внеочередной прием в организациях соцобслуживания, преимущество при вступлении в жилищные или гаражные кооперативы, первоочередное право на установку квартирного телефона и т. п.

Порядок присвоения этого нового статуса, если закон будет принят, определит правительство России, пишет РИА Новости.

Ольга Толмачева.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше