В России появится новая категория ветеранов труда с льготами по ЖКХ

Инициатива в том, чтобы поощрить людей, которые отработали 40 лет (для мужчин) и 35 лет (для женщин), но не имеют государственных наград, необходимых для звания «Ветеран труда». Именно отсутствие медалей или ведомственных знаков отличия сейчас часто лишает таких граждан федеральных льгот.
«Задача государства заключается в том, чтобы дать им возможность почувствовать, что их труд, все усилия и старания не остались незамеченными», — заявил агентству партиец.
Основной мерой поддержки в законопроекте заявлена 50% компенсация расходов на ЖКУ.
Помимо этого, предлагаются и другие небольшие социальные гарантии. Среди них — право на сохранение медицинского обслуживания в привычной поликлинике, внеочередной прием в организациях соцобслуживания, преимущество при вступлении в жилищные или гаражные кооперативы, первоочередное право на установку квартирного телефона
Порядок присвоения этого нового статуса, если закон будет принят, определит правительство России, пишет РИА Новости.
Ольга Толмачева.