В России появится новая категория ветеранов труда с льготами по ЖКХ

Инициатива в том, чтобы поощрить людей, которые отработали 40 лет (для мужчин) и 35 лет (для женщин), но не имеют государственных наград, необходимых для звания «Ветеран труда». Именно отсутствие медалей или ведомственных знаков отличия сейчас часто лишает таких граждан федеральных льгот.