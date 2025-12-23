Минтруда назвало размер средней пенсии в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили размер средней пенсии в Беларуси.
Так, в Минтруда рассказали, что на данный момент средняя пенсия белорусов составляет 980 рублей. И напомнили, что в 2026-м пенсии вырастут на 14,5%.
— В следующем году размер средней пенсии планируют увеличить на 14,5%, она составит около 1100 рублей, — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, что размер пенсии зависит от продолжительности стажа работы, величины прошлых зарплат, а также наличия прав на надбавки и повышения пенсионных выплат.
— При назначении пенсии после 1 января 2025 года для расчета берется заработок за последние 30 лет стажа, — указали в Минтруда.
