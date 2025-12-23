Причину частого закрытия трасс объяснили казахстанцам в «КазАвтоЖол»

В пресс-службе «КазАвтоЖол» отметили, что снег, метель и гололед создают серьезную угрозу для дорожного движения. Именно поэтому в зимний период некоторые дороги временно закрываются для безопасности водителей и пассажиров.
Во время сильной метели резко ухудшается видимость, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Гололед делает торможение сложным, а управление автомобилем — менее надежным. Обильные снегопады могут полностью занести дорогу и привести к тому, что транспорт окажется заблокированным.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что закрытие дорог — это не ограничение, а профилактическая мера, направленная на сохранение жизни и здоровья людей. После улучшения погодных условий и полной очистки дороги движение возобновляется.