Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причину частого закрытия трасс объяснили казахстанцам в «КазАвтоЖол»

В зимний период казахстанцы почти на ежедневной основе сталкиваются с закрытием трасс. В национальной компании «КазАвтоЖол» рассказали, почему принимаются такие меры, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В пресс-службе «КазАвтоЖол» отметили, что снег, метель и гололед создают серьезную угрозу для дорожного движения. Именно поэтому в зимний период некоторые дороги временно закрываются для безопасности водителей и пассажиров.

Во время сильной метели резко ухудшается видимость, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Гололед делает торможение сложным, а управление автомобилем — менее надежным. Обильные снегопады могут полностью занести дорогу и привести к тому, что транспорт окажется заблокированным.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что закрытие дорог — это не ограничение, а профилактическая мера, направленная на сохранение жизни и здоровья людей. После улучшения погодных условий и полной очистки дороги движение возобновляется.