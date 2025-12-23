Цены в Пермском крае выросли больше, чем в целом по стране

Рост цен в Прикамье опережает общероссийский.
Годовая инфляция в Пермском крае снизилась и составила 7,66%, что выше, чем в целом по стране (6,64%) и Приволжском федеральном округе (7,42%). Об этом сообщает отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Банка России.
«Цены в Пермском крае в ноябре выросли больше, чем в целом по России, из-за неравномерного переноса роста затрат ретейлеров на логистику и аренду в конечные цены. Годовая инфляция в Пермском крае составила 7,66%», — сообщает отделение Банка России.
За 12 месяцев в Пермском крае сильнее, чем в среднем по стране, среди продовольственных товаров подорожали рыбопродукты и мясопродукты, среди непродовольственных — парфюмерно-косметические товары и мебель.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров за месяц подорожали огурцы и помидоры. Рост их стоимости составил более 46% и 16% соответственно.