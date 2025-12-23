Миллиарды на роскошь: стали известны траты пермяков на ювелирные украшения в 2025 году

Согласно тем же данным, совокупный оборот рынка ювелирных украшений в России по итогам девяти месяцев 2025 года достиг 347 млрд рублей. При этом в Пермском крае зафиксировано и увеличение среднего чека при покупке ювелирных изделий. Он вырос на 15% относительно 2024 года и составил 8 218 рублей. В краевой столице средний чек также вырос на 15%, до 8 324 рублей. В масштабах всей страны этот показатель достиг 9 935 рублей.