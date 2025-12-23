Миллиарды на роскошь: стали известны траты пермяков на ювелирные украшения в 2025 году

В регионе зафиксировано и увеличение среднего чека при покупке ювелирных изделий.
Жители Пермского края потратили 3,8 млрд рублей на ювелирные изделия за девять месяцев 2025 года. К таким выводам пришли в аналитическом центре SOKOLOV. Результатами исследования компания поделилась с URA.RU.
«Оборот ювелирной розницы в Перми за январь-сентябрь 2025 года в стоимостном выражении увеличился на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 года и достиг 2,590 млрд рублей. Рынок ювелирных украшений в Пермском крае в целом также продемонстрировал рост на 13%, составив 3,804 млрд рублей», — говорят эксперты.
Согласно тем же данным, совокупный оборот рынка ювелирных украшений в России по итогам девяти месяцев 2025 года достиг 347 млрд рублей. При этом в Пермском крае зафиксировано и увеличение среднего чека при покупке ювелирных изделий. Он вырос на 15% относительно 2024 года и составил 8 218 рублей. В краевой столице средний чек также вырос на 15%, до 8 324 рублей. В масштабах всей страны этот показатель достиг 9 935 рублей.
В 2025 году ключевым фактором, определяющим динамику рынка, стало усиление цифровизации потребительского спроса и укрепление роли маркетплейсов, отмечает руководитель аналитического центра компании Алина Колпакова. По ее словам, доля онлайн-продаж в ювелирной рознице выросла до 29% (против 28% годом ранее), при этом доля маркетплейсов достигла 12,7% от общего объема рынка по сравнению с 9,2% за аналогичный период 2024 года. Подобная трансформация структуры спроса закрепляет маркетплейсы в статусе основного драйвера роста отрасли, считает специалист.