Власти Челябинска разрешили достроить базу спортшколы на Шершнях. Карта

Спортивную базу возведут по ранее запланированному проекту. Десять лет назад, когда начиналось строительство, были сделаны фундаменты, каркас, перекрытия и лестничные клетки. Через два года в 2017 году стройка была заморожена. В 2020 году прокуратура города подала иск в суд на мэрию, которая не выделила денег на реконструкцию или консервацию объекта. Необходимо было как минимум ограничить доступ на территорию объекта для его безопасности и сохранения.