Власти Челябинска разрешили достроить базу спортшколы на Шершнях. Карта

Власти Челябинска разрешили достроить спортивную базу по гребле на байдарках и каноэ на берегу Шершней. Ее строительство началось более девяти лет назад. Объект будет возведен в зоне пойменных и прибрежных территорий, сообщается на сайте.

Строительство спортшколы началось десять лет назад.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — спортивная база для муниципального бюджетного учреждения “Спортивная школа олимпийского резерва № 11 по гребле на байдарках и каноэ” Челябинска, второй этап в территориальной зоне пойменных и прибрежных территорий. Земельный участок расположен на улице Лыжных Батальонов, в Центральном районе города», — сообщается на сайте.

Спортивную базу возведут по ранее запланированному проекту. Десять лет назад, когда начиналось строительство, были сделаны фундаменты, каркас, перекрытия и лестничные клетки. Через два года в 2017 году стройка была заморожена. В 2020 году прокуратура города подала иск в суд на мэрию, которая не выделила денег на реконструкцию или консервацию объекта. Необходимо было как минимум ограничить доступ на территорию объекта для его безопасности и сохранения.

Базу начали строить в 2015 году.