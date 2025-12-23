В Перми на десятки миллионов подешевел автосалон известной федеральной сети

Пермские дилеры выставляют на продажу автосалоны из-за падения продаж машин.
В Перми подешевело здание автосалона федеральной сети. Речь о компании «Форвард-Авто» и объекте на улице Героев Хасана, который продают за 180 млн рублей.
«Продается здание 1190 квадратных метров, использовалось под автосалон. Земельный участок площадью в 40 соток находится в собственности. Вид назначения — магазины. Все в отличном состоянии. На фасаде здания есть огромный LED-экран для демонстрации рекламы. Цена — 180 млн рублей за все», — сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», в Перми по адресу улица Героев Хасана, 105П, находится автосалон дилерской сети «Форвард-Авто». Салон специализируется на продаже автомобилей китайского бренда OMODA. Осенью 2025 года его уже выставляли на продажу за 200 млн рублей. Сейчас цену снизили на 20 млн рублей.
Компания «Форвард-Авто» представлена в 11 городах России, среди которых Пермь, Чайковский, Волгоград, Волжский, Уфа и другие. Прибыль автодилера за 2024 год сократилась более чем вдвое и составила 22,5 млн рублей. Директором общества является совладелец «Авто Ритейл Диамант» Рустам Бахтияров. Владельцами — Юрий Рыжаков (60%) и Александра Коняева (40%). Выручка ООО «Форвард-Авто» за 2024 год составила 9,7 млрд рублей, показав рост на 34% относительно 2023 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские дилеры избавляются от автосалонов из-за падения продаж машин. В 2025 году в Перми продавались такие крупные активы, как принадлежащее холдингу «Экскурс» здание автосалона китайского бренда FAW на улице Уральской. Также в Перми пытается продать свой старейший автосалон в микрорайоне Парковый компания «Сатурн-Р», контролируемая миллиардером Александром Репиным.