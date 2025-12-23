В Перми на десятки миллионов подешевел автосалон известной федеральной сети

Компания «Форвард-Авто» представлена в 11 городах России, среди которых Пермь, Чайковский, Волгоград, Волжский, Уфа и другие. Прибыль автодилера за 2024 год сократилась более чем вдвое и составила 22,5 млн рублей. Директором общества является совладелец «Авто Ритейл Диамант» Рустам Бахтияров. Владельцами — Юрий Рыжаков (60%) и Александра Коняева (40%). Выручка ООО «Форвард-Авто» за 2024 год составила 9,7 млрд рублей, показав рост на 34% относительно 2023 года.