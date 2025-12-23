Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат дал прогноз по росту зарплат в 2026 году

Зарплаты россиян вырастут уже в начале следующего года.

Источник: IrkutskMedia.ru

В первом квартале 2026 года заработные платы в России могут вырасти на 4,5%. Такой прогноз озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам парламентария, этот рост станет возможным, если в стране удастся сохранить нынешний, рекордно низкий уровень безработицы. Панеш связал позитивные ожидания с экономическими ориентирами, заданными президентом Владимиром Путиным.

При этом он обозначил новую приоритетную задачу для государства. необходимо добиться, чтобы рост производительности труда начал опережать повышение доходов граждан. Панеш уверен, что для этого уже подготовлена почва.

Депутат также добавил, что ожидаемое в перспективе замедление инфляции станет дополнительным фактором, который усилит реальное, а не номинальное повышение заработков, передает news.ru.

Юлия Ситникова.